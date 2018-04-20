Западные эксперты, включая отставных сотрудников разведок, в частности, американца Патрика Ланга (блог Sic Semper Tyrannis by Publius Tacitus) и британца Аластэра Крука (интернет-ресурс Conflicts Forum), а также региональные наблюдатели, такие как Элияджа Мугниер (из кувейтской «Аль-Рай»), существенно дополняют картину того, что произошло в ранние часы 14 апреля в небе над Сирией. Их информация позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Так, Э. Мугниер, ссылаясь на источники в Дамаске, пишет, что операция сирийских правительственных сил по освобождению Восточной Гуты началась в феврале в связи с информацией о планах США осуществить взятие Дамаска скоординированными ударами отрядов джихадистов из контролируемого американскими военными Эт-Танфа и из южной зоны деэскалации. Они соединились бы с 30 тысячами боевиков в самом предместье сирийской столицы. В итоге, под контролем оппозиции/джихадистов оказалась бы вся восточная часть страны и ее юг, а правительственные силы и российские базы были бы изолированы в провинции Латакия. Чтобы сорвать эти планы, сирийской армии пришлось прервать успешное наступление в провинции Идлиб.

Это объясняет потребность в постановочном химинциденте и попытку взять реванш посредством нанесения массированных ракетно-бомбовых ударов по правительственным кварталам Дамаска и военным объектам сирийской армии. Последние вылились в пиар-акцию в результате предупреждения российского Генштаба 13 марта и настойчивости министра обороны США Дж. Мэттиса, отсоветовавшего Д.Т рампу рисковать прямой военной конфронтацией с Россией. Теперь легче предположить, что «дело Скрипалей», якобы отравленных 4 марта, является частью многоплановой «химической» заготовки англосаксов.

П. Ланг, в свою очередь, приводит свидетельства американских военных с авиабазы «Аль-Удейд», Катар, где расположен Центр военно-воздушных операций Центрального командования ВС США. На этот Центр возложена и функция поддержания контактов с российскими военными в рамках так называемого «деконфликтинга», т.е. предотвращения инцидентов в небе над Сирией. Те якобы в ярости от того, что вся операция вылилась в позорное «мошенничество по отношению к американскому народу и всему миру», а Дж .Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дж. Данфорд «обесчестили себя участием в этом цирке». Этот вывод делается на основании признания Дж. Мэттиса, что перед ударом был «рутинный контакт» с российскими военными по линии «деконфликтинга», т.е., заключает блогер, российской стороне заранее были сообщены все цели. Соответственно, он полагает, что наши утверждения о сбитых ракетах являются правдой.

Американец также осуждает тех в США, кто пытается представить Россию в качестве «второразрядной в военном отношении страны, маскирующейся под великую державу». Со ссылкой на американских экспертов и военных он пишет, что в области ПВО американцы не могут догнать Россию с 50-х гг. прошлого века, а летчики «побаиваются» перспективы воздушных боев с Су-30 и другими новейшими самолетами, призванными обеспечивать превосходство в воздухе. Он призывает в этих условиях не воспринимать сдержанность России как проявление слабости. Добавим, что так легко стать жертвой собственной шапкозакидательской пропаганды и соскользнуть в «большую войну».

По мнению уже А. Крука, в результате последнего развития событий проиграли все ближайшие союзники США, включая Израиль, и те, кто ставил на американцев. К последним он относит Анкару. Израильтяне и турки «подставились» в своих отношениях с Москвой. В самой Америке «разочарованы» как сторонники Д. Трампа, так и «военная партия», включая нового помощника по национальной безопасности Дж. Болтона. Британец прогнозирует сохранение заинтересованности Д. Трампа в отвлечении внимания электората «зарубежными предприятиями» в преддверии промежуточных выборов в Конгресс (ноябрь) и ожидание Россией нового химинцидента – теперь в Идлибе.

Представляется, что американцы так просто не отступят. В принципе Д. Трамп за уход из Сирии, но военные, на которых он полагается, против. Вряд ли повторится очередной постановочный удар по Сирии. США не могут просто так бросить курдов, составляющих костяк Сирийских демократических сил (СДС), и других своих подопечных. Французы вовсе не готовы взять их патронаж на себя: судя по сообщениям, все пока ограничилось отправкой ими в Манбидж 120 спецназовцев. Будируется идея создать антитеррористическую коалицию из арабских стран, которые заменили бы американцев на северо-востоке Сирии. Но это тоже непросто. Саудовцы не войдут одни – у них «на руках» йеменская эпопея, из которой они не знают, как выйти. Египет не захочет ссориться с Дамаском и Москвой, к тому же ему хватает разногласий с Анкарой по «братьям-мусульманам». Эмираты могут войти наемниками используемой ими ЧВК «Блэкуотер».

Понятно, что главным адресатом сирийской политики Вашингтона остается Россия и ее возродившийся геополитический статус, в том числе новая роль в глобальной силовой политике. Поэтому наращивание военной группировки США в регионе требует от России развертывания здесь уравновешивающих сил и средств. Нельзя исключать, что на каком-то этапе американцы могут вновь пойти на повышение ставок в надежде отыграться.

К тому же могут подтвердиться слухи об отставке Дж. Мэттиса, и тогда верх может взять Дж. Болтон, который взят для операции по срыву ядерной сделки с Ираном, где критический момент отложен до мая. Кстати, повязанные сирийской авантюрой Лондон и Париж могут поддержать в этом Д. Трампа. Тогда труднее будет устоять Берлину. Тегеран тоже может выйти из сделки, в которой останутся только Россия и Китай. В мае же готовится встреча Д. Трампа с северокорейским лидером, призванная стать дипломатическим триумфом для его Администрации и оттенить «несговорчивость» иранцев. В эти же сроки предстоит переформатирование Киевом АТО в армейскую операцию с определением России как «агрессора».

На 7 мая назначена инаугурация президента В.Путина, а 9-го состоится парад по случаю Дня Победы. У западных политэлит будет общее желание испортить нам праздник. Нельзя исключать, что по каналам «деконфликтинга» на этот раз мы можем получить ультиматум: оставаться в стороне от массированного удара по Сирии или рисковать попасть под этот удар. Конечно, разрыв этого канала может погрузить американцев в атмосферу еще большей неопределенности, которую англосаксы в силу привычки все контролировать будут переносить хуже нас. Похожее на заигрывание виляние по новым санкциям может быть связано с такой перспективой действовать на свой страх и риск.

Но главным аргументом для США все же может быть только сила, как было и в последний раз. Американцы имеют другую привычку — уходить «с позиции силы»: так было не раз в Ираке (пресловутое наращивание сил – surge), так может случиться и сейчас в Сирии. Вопрос в том, созданы ли тем самым условия для «идеального шторма», или ситуация способна разрядиться иными путями.