В Минобороны рассказали о разведактивности НАТО у границ России

На прошлой неделе разведывательные полеты у российских границ совершили 18 иностранных самолетов, сообщает «Красная звезда».

Российские истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух по тревоге для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков НАТО.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении.

Эксперты сообщают, что разведывательные действия у российских границ происходят постоянно, но в период конфликтов они увеличиваются. В данном случае напряженность вызвана ситуацией в Сирии.

«Усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны», — рассказал глава Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по правительственным объектам в Сирии. Поводом для атаки послужили данные организации «Белые каски» о якобы применении в сирийской Думе химоружия.