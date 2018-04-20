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Москва, 20.04.2018

В Минобороны рассказали о разведактивности НАТО у границ России

«Expert Online» 2018

На прошлой неделе разведывательные полеты у российских границ совершили 18 иностранных самолетов, сообщает «Красная звезда».

Российские истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух по тревоге для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков НАТО.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении.

Эксперты сообщают, что разведывательные действия  у российских границ происходят постоянно, но в период конфликтов они увеличиваются. В данном случае напряженность вызвана ситуацией в Сирии.    

«Усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны», — рассказал глава Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по правительственным объектам в Сирии. Поводом для атаки послужили данные организации «Белые каски» о якобы применении в сирийской Думе химоружия.

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