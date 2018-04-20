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Москва, 20.04.2018

В России увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта

«Expert Online» 2018
  • В России увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта
Фото из открытых источников

Кабмин РФ  одобрил новый законопроект, согласно которому  увеличиваются госпошлины за выдачу загранпаспортов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Как стало известно, пошлина увеличится с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. В правительстве сообщают, что эта плата не завышена, а соответствует затратам, связанным с выдачей и изготовлением загранпаспортов, содержащих электронный носитель.

Согласно документу, также предлагается установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового поколения — 1,5 тыс. рублей.

Ранее  также сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон об уменьшении срока выдачи загранпаспортов при подаче заявлений по месту пребывания.

В соответствии с поправками в ч. 7 ст. 10 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» срок выдачи документов будет сокращен с четырех до трех месяцев.

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