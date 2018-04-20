В России увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта

Кабмин РФ одобрил новый законопроект, согласно которому увеличиваются госпошлины за выдачу загранпаспортов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Как стало известно, пошлина увеличится с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. В правительстве сообщают, что эта плата не завышена, а соответствует затратам, связанным с выдачей и изготовлением загранпаспортов, содержащих электронный носитель.

Согласно документу, также предлагается установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового поколения — 1,5 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон об уменьшении срока выдачи загранпаспортов при подаче заявлений по месту пребывания.

В соответствии с поправками в ч. 7 ст. 10 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» срок выдачи документов будет сокращен с четырех до трех месяцев.