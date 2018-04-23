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Москва, 23.04.2018

«Большая семерка» поддерживает сохранение санкций против России

«Expert Online» 2018

Министерство иностранных дел Канады сообщило в своем Twitter, что государства «большой семерки» выступают за сохранение санкций против России, «введенных за "неприемлемые действия России на Украине"»

«Министр Фриланд и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности», - говорится в сообщении. Также МИД Канады высказался за  продолжение санкционного режима в отношении России.

«Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — заключает ведомство.

Представители «большой семерки» уже договорились действовать в едином русле в отношении поддержки Украины.

Напомним, первые антироссийские санкции были введены Западом после вхождения Крыма в состав России. В 2014 году за воссоединение с РФ проголосовало более 95% жителей полуострова.  Запад обвинил Москву  во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.

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