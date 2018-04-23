INFINITI ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ В КИТАЕ ПЯТИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ И ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЛАНЫ МАСШТАБНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

INFINITI наладит в Китае выпуск нового премиального кроссовера QX50

INFINITI наладит в Китае выпуск нового премиального кроссовера QX50 Новый QX50 станет первой частью так называемого плана 5х5, в течении ближайших пяти лет предусматривающего освоение производства в Китае пяти новых моделей

Новый QX50 станет первой частью так называемого плана 5х5, в течении ближайших пяти лет предусматривающего освоение производства в Китае пяти новых моделей Впервые представленный в Азии концепт-кар INFINITI Q Inspiration предлагает свежий взгляд INFINITI на будущее силовых установок, технологии и дизайна

Впервые представленный в Азии концепт-кар INFINITI Q Inspiration предлагает свежий взгляд INFINITI на будущее силовых установок, технологии и дизайна INFINITI подтверждает намерение уже к 2021-му году перевести модельную линейку на частично или полностью электрифицированные силовые агрегаты, с тем расчётом, чтобы к 2025-му доля подобных автомобилей превысила половину от общего объема продаж бренда

Пекин – Подчеркивая значимость китайского автомобильного рынка, компания INFINITI Motor Company, Ltd. накануне открытия «Международного автошоу в Пекине» объявила о намерении в течении ближайших пяти лет освоить локальное производство пяти новых моделей, первой из которых станет новейший кроссовер INFINITI QX50.

«В течении ближайших пяти лет INFINITI начнет в Китае локальную сборку пяти новых автомобилей, что поможет нам утроить продажи на этом самом стремительно развивающемся рынке мира. Кроме того, мы рассчитываем, что к 2025 году более 50% всех автомобилей INFINITI проданных в мире и в Китае будут оснащены электрическими силовыми установками – это важная часть нашей «дорожной карты» по электрификации модельного портфолио. Вместе с партнёрами из DongFeng Motor Company мы наращиваем уровень локализации местного производства, расширяем наше присутствие на китайском рынке и представляем здесь наши новейшие технологии такие как, например, первый в мире двигатель с изменяемой степенью сжатия (VC-Turbo) и гибридная система e-Power. Мы и впредь намерены прилагать все силы, чтобы сделать бренд INFINITI еще более успешным и популярным».

Роланд Крюгер, Президент INFINITI Motor Company

На автошоу в Пекине, которое пройдет с 25 апреля по 4 мая, намечена азиатская премьера нового премиального кроссовера INFINITI QX50. Уже вскоре после завершения выставки на заводе в Даляне (провинция Ляонин) начнется подготовка к серийному выпуску модели. Новые QX50 китайского сборки предназначены исключительно для продажи в Китае. Первые машины поступят покупателям еще до конца нынешнего года.

Кроме того, премьеру в Пекине празднует и концепт-кар INFINITI Q Inspiration, который впервые покажут в Азии. Новое слово как в плане дизайна, так и технологий, Q Inspiration это уникальное сочетание лаконичных, выразительных линий и впечатляющих пропорций. Новый концепт-кар предвосхищает образ серийных моделей INFINITI ближайшего будущего.

«INFINITI Q Inspiration - эволюционный скачок для самой концепции традиционных седанов. Это шаг в сторону более эффективных и компактных силовых установок. Нам удалось создать альтернативу привычному премиальному седану: более изящную, захватывающую и впечатляющую. Благодаря просторному салону, идеально сбалансированным пропорциями и мускулистой стати Q Inspiration знаменует новую эру автомобилей INFINITI».

Карим Хабиб, Директор по дизайну INFINITI

INFINITI также подтверждает планы по дальнейшей электрификации модельной линейки бренда. Для китайского рынка это означает появление большего числа автомобилей с частично-электрифицированными силовыми установками, которые обеспечивают отличные динамические показатели при отменной экономичности и экологичности.

INFINITI представлена в Китае через сотрудничество с Dongfeng Motor Company Ltd. (DFL) — крупнейшим автомобильным холдингом страны. По итогам 2017 года INFINITI реализовала на местном рынке рекордные 48 408 автомобилей, что на 16% выше показателей предыдущего года.