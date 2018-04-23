Mitsubishi Eclipse Cross and GT-PHEV получили престижную награду от GOOD DESIGN™

Два последних творения Mitsubishi Motors – кроссовер Eclipse Cross и концеп GT-PHEV – получили награды GOOD DESIGN* от экспертов Музея архитектуры и дизайна Chicago Athenaeum.

Награды подчеркнули успех возрождения дизайна Mitsubishi Motors, воплощенный в модели Eclipse Cross и новом взгляде на развитие модели Outlander и другие концепт-кары японского бренда.

Премия GOOD DESIGN™ – старейшая и самая престижная международная премия по дизайну и инновациям в данной области. Она была создана в г. Чикаго в 1950 году такими легендарными фигурами архитектуры и дизайна, как Эдгар Кауфман-младший (Edgar Kaufmann, Jr.), Ээро Сааринен, Чарльз Имс (Charles Eames) и Рэй Имс (Ray Eames).

Награды экспертов Музеея архитектуры и дизайна Chicago Athenaeum призваны сформировать знание о последних тенденциях современного дизайна и отметить как отдельные продукты, так и лидеров в области дизайна и производства.

«Для меня большая честь получить признание нашей кропотливой работы столь престижной организацией. Eclipse Cross – это первый автомобиль, который воплощает нашу новую философию в дизайне - сочетание надежности и оригинальности. В то же время, концепт GT-PHEV дает понимание как это направление будет развиваться в следующем поколении внедорожников и кроссоверов Mitsubishi», – сказал Цунехиро Кунимото (Tsunehiro Kunimoto), Главный дизайнер Mitsubishi Motors.

Good Design Award - GT-PHEV Concept предоставлено пресс-службой

Eclipse Cross – это сплав острых линий купе, мобильности внедорожников и современных технологий. Автомобиль создавался в духе фирменной концепции дизайна DYNAMIC SHIELD с защитной формой экрана, визуально образованной черной центральной областью и хромированными акцентами. Задняя конструкция не лишена элементов кубизма, это ощущение создается за счет высоко-установленных, как будто растянутых на всю ширину кузова, задних фонарей и горизонтально разделенного заднего стекла.

Концепт Mitsubishi GT-PHEV, впервые продемонстрированный на Парижском автосалоне в 2016 году, это уже новейший язык дизайна Mitsubishi и передовых технологий в области электрокаров и систем полного привода запатентованных Mitsubishi Motors Corporation (MMC).

«GT-PHEV не является серийным автомобилем, но дает четкое представление о том, как язык дизайна Mitisubishi будет переведен в реальные автомобили, которые можно будет приобрести уже в ближайшем будущем», – также отметил Цунехиро Кунимото, - "Я надеюсь, что наша работа по развитию концепции автомобилей как сочетания надежности и оригинального дизайна и впредь будет оценена по достоинству.”