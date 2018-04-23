Россия отказалась предоставить США гарантии невмешательства в выборы

Москва не готова предоставить США гарантии невмешательства в избирательный процесс Соединенных Штатов. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, который сообщил, что Россия не намерена делать «никаких односторонних заявлений и заверений».

«Тем более мы не намерены признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», – заявил Крутских.

Заявление было сделано в ответ на требование гарантий со стороны Вашингтона от Москвы не вмешается в выборы в американский конгресс. Заявление озвучил посол США в России Джона Ханстмана, который сообщил, что при наличии соответствующих обязательств с российской стороны Вашингтон будет готов рассмотреть вопрос о проведении переговоров по кибербезопасности.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной», – заметил Крутских, который напомнил изданию, что Вашингтон вмешивался в политические процессы других стран, в том числе и в российские, минимум 85 раз. Данные взяты из американских СМИ. Спецпредставитель российского президента указал, что если о чем-то и договариваться, то лишь о «взаимных гарантиях».