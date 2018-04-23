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Москва, 23.04.2018

Санкции Запада против России подорвали банковскую систему Латвии

«Expert Online» 2018

Антироссийские санкции, которые затронули российских бизнесменов, спровоцировали отток денежных средств из Латвии. Как сообщает  агентство Bloomberg,  банковская система этой страны ранее и без западных санкций против России  пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег.

«Введение ограничительных мер заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки лицами и компаниями», — цитирует издание главу Комиссии рынка финансов и капитала Петерса Путниньша. Чиновник отказался конкретизировать и не назвал конкретных фамилий бизнесменов из РФ, с которыми пришлось прекратить сотрудничество. Путниньша только сообщил, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

Напомним, ранее США дополнили так называемый «кремлевский список» несколькими крупными бизнесменами из России. Под санкции попали и подконтрольные им компании.  В частности, санкции введены в отношении  Олега Дерипаски и En+ Group, группы «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Пополнили список и Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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