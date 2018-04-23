Санкции Запада против России подорвали банковскую систему Латвии

Антироссийские санкции, которые затронули российских бизнесменов, спровоцировали отток денежных средств из Латвии. Как сообщает агентство Bloomberg, банковская система этой страны ранее и без западных санкций против России пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег.

«Введение ограничительных мер заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки лицами и компаниями», — цитирует издание главу Комиссии рынка финансов и капитала Петерса Путниньша. Чиновник отказался конкретизировать и не назвал конкретных фамилий бизнесменов из РФ, с которыми пришлось прекратить сотрудничество. Путниньша только сообщил, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

Напомним, ранее США дополнили так называемый «кремлевский список» несколькими крупными бизнесменами из России. Под санкции попали и подконтрольные им компании. В частности, санкции введены в отношении Олега Дерипаски и En+ Group, группы «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Пополнили список и Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.