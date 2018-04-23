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Москва, 23.04.2018

США вынуждают Россию использовать для лунной станции американские шлюзы и скафандры

«Expert Online» 2018

США вынуждают Россию  строить лунную станцию по американским стандартам, сообщают СМИ, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В частности, американская сторона настаивает на строительстве шлюзового модуля для окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway по американским техстандартам. Речь идет об установке в модуле  своих систем электропитания, обеспечения терморегуляции, обеспечения жизнедеятельности и интерфейсов.

При этом изначально согласно контракту создание шлюзовой камеры для выходов экипажей в открытый космос отводилось российской стороне.

Разница между системами США и РФ состоит, состоит в том, что в российской космической технике применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американской — на 120. Кроме того, используются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.

Помимо этого американская сторона заявляет, что создание шлюзовой камерой США предполагает и создание скафандров, поскольку у российских скафандров несколько другие показатели не подходящие для американского шлюза.

Источник СМИ отметил, что представители РФ предлагали вернуться к опыту МКС, где у каждой страны свои отсеки и оборудование, созданное по своим стандартам. Однако США выступили резко против такого решения проблемы.

Окончательное решение по вопросу применения стандартов еще не принято, добавил собеседник.

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