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Москва, 23.04.2018

В Минобороне РФ рассказали о скорой поставке в Сирию С-300

«Expert Online» 2018

Россия готовится поставлять в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах и Минобороны РФ.

По информации издания, вопрос о передаче армии Сирии ЗРК С-300 практически решен после удара западной коалиции во главе с США по Сирии. Раннее, вопрос находился «преимущественно в политической плоскости».

Как подтвердили изданию в Минобороне РФ, контракт на поставку в Сирию четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 году. Исполнению договора помешала гражданская война, начавшаяся в САР в 2011 году. Против выступил и Израиль, который опасался, что, что сирийские военные смогут контролировать его воздушное пространство. Тогда Россия вернула заказчику аванс в размере $400 млн.

В 2018 году в Сирию будут поставлены С-300 в рамках оказания военно-технической помощи. Все компоненты С-300 скоро будут доставлены в Сирию самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России, рассказали собеседники издания в Минобороне.

Наиболее вероятна поставка комплексов уже бывших на вооружении в российских вооруженных силах. Россия исходит из того, что размещение С-300 в Сирии позволит стабилизировать обстановку и не позволит Израилю и коалиции США уничтожать гражданскую и военную инфраструктуру САР.

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