После победы ереванской «бархатной революции» неопределенность сохраняется. Кто проиграл - хорошо известно, это попытавшийся стать премьером бывший президент Серж Саргсян. А вот кто в точности победил и получит лавры, пока непонятно. Зато становится известно, кто помог победить.

«Бархатная революция» в Армении неожиданно победила. Десятилетнее правление Сержа Саргсяна закончилось – во всяком случае, такое впечатление производят новости из Еревана. Более чем сомнительно, что это приведет к резкой смене внешнеполитического курса страны. Однако местная оппозиция, если она все же придет к власти, окажется перед необходимостью решать те же проблемы, что стали непосильными для ее предшественников.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Уход главы правительства оказался и неожиданным, и вместе с тем, единственно правильным в сложившейся ситуации, решением. Дело даже не в том, что демонстрации его противников оказались куда внушительнее, чем можно было предполагать. К протестующим стали присоединяться военные – бойцы так называемого миротворческого батальона, отличившегося во время «четырехдневной войны» 2016 года. Какими бы ни были мотивы или численность перешедших на сторону оппозиции военных, сам факт начавшегося раскола силовых структур свидетельствует о том, что ситуация подошла к черте, за которой может начаться распад государства. Для Армении, живущей в привычном состоянии ни мира, ни войны с Азербайджаном, это крайне опасно. Вот почему Саргсян, ранее в беседе с лидером оппозиции Николом Пашиняном категорически отказывавшийся уходить, чуть ли не за считанные часы изменил свое мнение.

Исполняющим обязанности главы правительства стал Карен Карапетян, который рассматривается как фигура временная – по крайней мере, армянской оппозицией, группирующейся вокруг блока «Елк», который определенно считает себя победителем. Его лидер Никол Пашинян действительно является мотором и организатором нынешних протестов. Тем не менее, вовсе не факт, что именно он станет пожинать лавры. Все-таки вышедшие на улицы армяне выступали не за него, а против Саргсяна. Именно по отношению к нему тысячи человек испытывают сильные чувства, правда, не позитивные, а негативные. С ним связывают не столько обвинения в коррупции (здесь лично армянскому лидеру, собственно, особо и нечего предъявить), сколько в первую очередь, неудачи в экономике.

Страна по-прежнему является одной из самых бедных в бывшем СССР. Инвестиционного бума, который не один год обещает Саргсян, как не было, так и нет. Учитывая, что чуть ли не все взрослое население Армении имеет опыт зарубежных заработков (прежде всего, в России, но не только) оно имеет возможность сравнивать. Вот только непонятно, как ситуацию будут исправлять противники Саргсяна. Армения, живущая в ситуации блокады со стороны Азербайджана, имеющая очень сложные отношения с Турцией и немалые проблемы с коммуникациями через Грузию объективно находится не в самом лучшем положении для экономического рывка.

Залог и даже гарантия выживания успеха страны – это грамотная внешняя политика, которая не оттолкнет от Армении тех союзников, которые у нее могут быть. Такую политику пытался проводить Саргсян. «Он устраивал Россию, он устраивал Америку, он устраивал Турцию, Францию, Азербайджан. Он не устраивал только Армению», - писал о нем один комментатор на местных форумах. Устроит ли новый лидер страны не только Армению покажет уже ближайшее время.