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Москва, 24.04.2018

Альфа-Банк поддержал первый сериал для мобильных телефонов о том, как 1968 год изменил мир

«Expert Online» 2018
  • Альфа-Банк поддержал первый сериал для мобильных телефонов о том, как 1968 год изменил мир
предоставлено пресс-службой

Представьте, что в 1968 году уже был интернет, соцсети, мессенджеры и каршеринг.

Альфа-Банк поддержал первый сериал с интерактивными элементами в формате screen life 1968.DIGITAL, который запустила студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. 1968. DIGITAL стартует 23 апреля 2018 года на двух языках — английском и русском. Станут доступными сразу три серии. В США запуск стартовал в Buzzfeed и AppleNews, став не только первым сериалом для смартфонов, но и первым стартапом, заинтересовавшим американские медиа. В России сериал выходит в социальной сети ВКонтакте, а с 24 апреля -  в социальных сетях Альфа-Банка www.facebook.com/alfabank vk.com и сервисе Амедиатека.

 

Документальное историческое содержание 1968.DIGITAL упаковано в свежий формат: каждая история рассказана через экран смартфона, который мог бы быть у главного героя. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат вWhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в инстаграм, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud.

Цель проекта — показать, как в 1968 году изменилась культура и общество, почему началась сексуальная революция, борьба за права человека и против войны стала мейнстримом, и как мир начал стремительно приобретать современные очертания.

«Альфа-Банк известен своими инновационными проектами и развитием цифровой среды, именно поэтому мы органично встраиваемся в 1968.DIGITAL. Это первый в истории документальный сериал для мобильных телефонов, про то, каким был бы 1968 год с интернетом. Для нас как банка было интересно интегрировать свои различные розничные продукты и сервисы и посмотреть, как бы ими пользовались люди в то время. Альфа-Банк ииновационный банк, поэтому и выбираем смелые и яркие форматы для продвижения», - комментирует директор по маркетингу Альфа-Банка Оксана Беляева.

Каждая из 40 серий рассказывает об одном ключевом герое или событии, определившем жизнь и ценности людей вплоть до сегодняшнего дня. А также о параллелях и рифмах между событиями в Советском Союзе, США, Европе, Азии и Латинской Америке.

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