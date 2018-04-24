Долю Дерипаски в «Русале» может выкупить государство

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выкуп доли Олега Дерипаски в «Русале» возможна. Чиновник сообщил, что детально вопрос пока не обсуждался. «Я думаю, что такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений на этот счет не было»,— цитирует ТАСС министра.

Накануне Минфин США объявил, что санкции в отношении «Русала» могут быть прекращены в случае вывода компании из-под контроля Дерипаски, а также продажи им контрольного пакета акций. Также американское ведомство продлило до 23 октября срок, до истечения которого должно быть прекращено взаимодействие с «Русалом».

Сегодня утром на фоне новостей из-за океана акции «Русала» подскочили на Гонконгской бирже на 43%, на Московской бирже выросли на 9,25%.