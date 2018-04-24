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Москва, 24.04.2018

Киев намерен запретить российским судам заходить во «внутренние воды Украины»

«Expert Online» 2018
  • Киев намерен запретить российским судам заходить во «внутренние воды Украины»
Минобороны РФ

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины

«Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», —  рассказал  заместитель  министра ведомства Юрий Лавренюк. Чиновник уточнил, что соответствующая просьба уже направлена  в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Помимо этого, ведомство намерено  инициировать  запрет якобы «несанкционированных» посещений, по словам украинской стороны, судами портов Крыма.

Напомним, месяц назад погранслужба Украины  арестовали крымское судно «Норд», обвинив экипаж в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым. Правоохранители Украины угрожают российским морякам штрафом за попытку покинуть Украину. Вернуться в Крым смогли только практикант и повар судна.

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