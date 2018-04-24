Киев намерен запретить российским судам заходить во «внутренние воды Украины»

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины

«Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — рассказал заместитель министра ведомства Юрий Лавренюк. Чиновник уточнил, что соответствующая просьба уже направлена в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Помимо этого, ведомство намерено инициировать запрет якобы «несанкционированных» посещений, по словам украинской стороны, судами портов Крыма.

Напомним, месяц назад погранслужба Украины арестовали крымское судно «Норд», обвинив экипаж в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым. Правоохранители Украины угрожают российским морякам штрафом за попытку покинуть Украину. Вернуться в Крым смогли только практикант и повар судна.