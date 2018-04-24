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Москва, 24.04.2018

Компания InterContinental Hotels Group (IHG®) раскрыла секреты выгодных путешествий

«Expert Online» 2018
  • Компания InterContinental Hotels Group (IHG®) раскрыла секреты выгодных путешествий

Профессиональные эксперты и частые путешественники обсудили наиболее популярные мифы, связанные с планированием поездки, и поделились своими трэвел-лайфхаками в рамках public talk, посвященный теме выгодных путешествий.

Не секрет, что в условиях постоянно меняющегося рынка путешествий люди привыкли мыслить стереотипами, поэтому нередко сталкиваются с трудностями при планировании деловой поездки или отпуска. Частые путешественники и профессиональные эксперты поделились своим мнением относительно самых распространенных «трэвел-мифов» и обсудили, на что нужно обращать внимание при бронировании отелей и как сэкономить на путешествии.

В дискуссии приняли участие популярный виджей и ведущий телеканала «Пятница» Артем Королев, известный журналист, блогер и телеведущая Тутта Ларсен, а также Арон Либинсон, вице-президент IHG по операционной деятельности и развитию бизнеса в России и странах СНГ. Модератором public talkвыступила главный редактор журнала National Geographic Traveler и ведущая программы “Вояж” на «Радио 7 на 7 холмах» - Ольга Яковина.

Арон Либинсон рассказал о динамично расширяющейся сети отелей IHG® и отметил, что при выборе проживания путешественники обращают внимание на гостиницы с мировым именем и заслуженной репутацией, поскольку именно они предлагают определенный уровень и качество сервиса. Г-н Либинсон также упомянул, что для своих гостей компания предлагает самые выгодные цены на проживание, и отметил главное преимущество прямого бронирования через сайт, мобильное приложение, call-центры: «При бронировании напрямую через наш сайт участники программы лояльности IHG® Rewards Club получают самый выгодный тариф - "Ваш Тариф", который гарантирует лучшую цену на проживание в отелях нашей сети. Кроме того, каждый участник программы лояльности может также воспользоваться особыми привилегиями при проживании, например, бесплатным доступом в интернет в любом из более 5000 отелей IHG®  по всему миру и возможностью обменять накопленные баллы на бонусные ночи, авиабилеты, товары из фирменного каталога и многое другое».

Программа IHG® Rewards Club первая в истории и крупнейшая в  мире гостиничного бизнеса программа лояльности, благодаря которой каждый отель сети может похвастаться значительным количеством разнообразных преимуществ для путешественников. Регистрация в программе бесплатная и, став ее участником, каждый сможет воспользоваться огромным количеством привилегий.

Артем Королев также отметил важность использования программ лояльности, поскольку именно благодаря им, путешественники смогут экономить как на проживании, так и на авиаперелетах, при этом не теряя в качестве обслуживания. Тутта Ларсен поделилась своим опытом путешествия с детьми и подчеркнула, что путешествие с ребенком, даже с самым маленьким, всегда превращается в увлекательное приключение, если тщательно подойти к планированию маршрута. Кроме того, стоит уделять особое внимание условиям, которые предлагает отель. Например, в сети отелей Holiday Inn по всему миру действует специальная программа «Kids Stay & Eat Free»*, в рамках которой дети в возрасте до 18 лет включительно проживают бесплатно и до 12 лет проживают и питаются бесплатно в случае размещения в одном номере со взрослым. Детская кроватка предоставляется бесплатно.

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