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Экономика
Москва, 24.04.2018

Цена отсечения

«Expert Online» 2018
  • Цена отсечения
Ведомости/ТАСС Автор: Андрей Гордеев

Стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года превысила отметку 75 долларов за баррель, а марка WTI приближается к этому уровню. Главный вопрос, который сейчас волнует всех: приблизились ли цены к тому порогу, за которым рост прекратится?

23 апреля во время торгов нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года преодолела отметку 75 долларов за баррель, подорожав за сутки более чем на 1 доллар. При этом баррель нефти WTI также подобрался к уровню ноября 2014 года —  отметке 69 долларов. Участники рынка позитивно настроены в отношении перспектив нефти и ждут ее повышения как минимум в район 80 долларов за баррель по Brent.

На прошлой неделе, напоминает РБК, стоимость нефти Brent продолжила восходящий тренд, преодолев сразу две отметки — сначала 73, а затем и 74 доллара за баррель. Трейдеры связывали повышение цены со снижением запасов сырой нефти в США ​и сокращением поставок из Саудовской Аравии.

В конце минувшей недели министр энергетики России Александр Новак допускал, что в апреле цена на нефть может подняться до 80 долларов как на фоне обострения геополитических проблем, так и благодаря политике ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Президент США Дональд Трамп тогда же обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Покупатели в нефти уже неделю игнорируют блок фундаментальных данных чисто «медвежьего» характера, но рано или поздно он все равно сработает, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Так, сейчас ярко выражен валютный фактор: индекс доллара растет шесть дней подряд, пара евро/доллар стоит на минимумах с 1 марта. Нефть номинирована в долларах и, согласно рыночным законам, когда «гринбек» крепнет, цена на нефть снижается. Но сейчас все не так. Кроме того, статистика по запасам энергоносителей дает заметные сигналы для продавцов, как и данные Baker Hughes.

Помимо этого, добавляет аналитик, стоит обратить внимание, что цена «дальних» контрактов» ниже, чем текущих — это может указывать на активное хеджирование рынком рисков, которые присутствуют при сегодняшнем нефтяном ралли. Баррель Brent может подняться в область ключевых сопротивлений 74,6-74,80 доллара и нацелиться на 75 долларов, но выше 75,55 доллара рост будет затруднен, полагают в «Альпари». Рынок нефти сильно перекуплен, причем настроения в секторе большей частью спекулятивные - это может привести к столь же резкому снижению котировок впоследствии.

Росту нефти способствует ряд факторов, как политических, так и напрямую касающихся спроса и предложения на рынке «черного золота», объясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Главным драйвером роста нефти, конечно, можно отметить заявления со стороны ОПЕК+ о достижении баланса спроса и предложения на рынке нефти. Целью было снижение запасов нефти до среднегодовых уровней за последние пять лет. При этом отдельные министры энергетики стран, входящих в ОПЕК+ заявляли, что сделка продолжит действовать. Пересмотр планируется на середину лета. Эти заявления нашли отзыв у нефтетрейдеров особенно в преддверии автомобильного сезона в США.

Кроме того, продолжает эксперт, вероятность возврата к санкционной политики в отношении Ирана со стороны США растет. Дональд Трамп недоволен и постоянно высказывается в пользу жестких мер в отношении этой страны. В свою очередь Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, санкции в отношении страны могут ограничить глобальное предложение.

Основным же риском остается рост добычи нефти в США, уверен Иван Капустянский. По последним данным от Baker Hughes количество активных буровых установок выросло до 820 штук. Также стоит отметить усиление экспорта нефти из США. С января по апрель 2018 года поставки нефти и газоконденсата из США в Европу выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 6,7 млн тонн с 1,8 миллиона тонн. В апреле этот показатель обновит исторический рекорд ноября 2017-го, достигнув 2,2 млн тонн. Нефть из США уже занимает достаточно сильные позиции на европейском рынке и активно конкурирует с региональными сортами.

Технически Brent торгуется в восходящем тренде, считают в Forex Optimum. Краткосрочная цель обновить максимум в районе 74,72 долларов за баррель, более глобальные — достижение уровней 76-77 долларов за баррель. Ближайшая поддержка находится на отметке 70,83 долларов за баррель.

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