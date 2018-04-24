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Москва, 24.04.2018

Россия получила от Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля

«Expert Online» 2018

Великобритания передала ответы на список вопросов, направленный российской стороной в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

"Вчера вечером постпредство (России при ОЗХО - ред.) через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время мы изучаем полученные материалы". Комментировать содержание самих ответов в постпредстве не стали. 

Россия передала 13 апреля Великобритании список с вопросами относительно отравления в Солсбери согласно девятой статьи Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы на них должны были поступить до 23 апреля включительно. Как заявил ранее представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, ответы будут направлены не только российской стороне, но и всем странам - членам организации.

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