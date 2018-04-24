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Москва, 24.04.2018

Украина рискует остаться без газа

«Expert Online» 2018
  • Украина рискует остаться без газа
сайт maxpark

После ввода в действие «Северного потока-2» Украина сможет поддерживать в рабочем состоянии только транзитные мощности газотранспортной системы, что грозит Киеву серьезными проблемами с газоснабжением потребителей. Об этом пишет «Экономика сегодня» ссылаясь на  киевского эксперта по энергетике Валентина Землянского.

Отмечается, что газотранспортная система Украины находится на грани катастрофы, поскольку Киев не уделяет сил и средств для ее модернизации при этом работа по реализации проекта «Северный поток 2» продвигается уверенно.

На пресс-конференции в Киеве эксперт также рассказал, что ,скорее всего, на деньги европейцев будет модернизирована та часть украинского газопровода, которая необходима поставок топлива из РФ в ЕС.  Вся остальная ГТС, распределяющая «голубое топливо» по территории страны не будет входить в зону его интересов.

При этом заявления «Газпрома» о сохранении транзита через территорию Украины в 15 млрд кубометров газа в год, эксперт считает негативным вариантом развития событий. Учитывая, что  пропускная мощность украинской ГТС составляет 120 млрд кубометров, указанный российской стороной объем транзита не позволит Киеву окупить расходы на поддержание газопроводов в рабочем состоянии.

Помимо этого,  Землянский уверен, что снабжение газом регионов Украины «от Киева и дальше на запад» с декабря 2019 года остается под большим вопросом. Не возникнет проблем с газом только у востока, «который непосредственно граничит с РФ и имеет собственную добычу ресурса».

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