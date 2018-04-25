Держатели не удержались

Планы Федеральной резервной системы по более агрессивному повышению процентных ставок в США, чем ожидалось ранее, привели к росту доходности казначейских облигаций. В частности, пишет Bloomberg, доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3% впервые с января 2014 года.

«Это важный психологический уровень, который довольно долго не удавалось преодолеть и на который ориентировались мировые инвесторы», — заявил агентству представитель компании Cantor Fitzgerald Джастин Ледерер. Но, по его словам, пока еще непонятно: когда волнение успокоится, закрепятся ставки выше этого уровня или рынок задержит их около данных отметок?

При этом эксперты рынка называют уровень доходности в 3% критической отметкой для рынка бондов. Ставки по казначейским бумагам поднимались выше этого уровня лишь ненадолго в 2013 году и в январе 2014 года, ближе к завершению распродажи облигаций, вызванной планами ФРС по сворачиванию количественного смягчения.

«Назвать однозначную причину роста доходности по 10-летним Treasuries на самом деле не так просто, я бы даже сказал, что ее попросту нет. Безусловно, определенное влияние на рынок оказало сообщение о вероятности уровня превышения бюджетного дефицита в 1 трлн долларов уже к 2020 году, что на два года быстрее, чем ранее прогнозировал бюджетный комитет Конгресса», – говорит генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

С другой стороны, отмечает он, бюджетный дефицит для США в общем-то проблемой не является, для его нивелирования достаточно просто нарастить объемы заимствований, при этом, конечно, снова повысится доходность бондов, но это лишь повысит на них спрос. В целом постоянное наращивание госдолга для США, в отличие от любой другой страны, не является сигналом о надвигающемся дефолте.

Но есть и второй фактор, оказывающий влияние на рост доходности Treasuries, замечает эксперт. Это сообщение о том, что госдолг США впервые превысил отметку 21 трлн долларов, поднявшись за первый год правления администрации Трампа сразу на 1 трлн долларов.

Хотя и тут говорить о надвигающейся грозе преждевременно. Госдолг США растет всегда, это, скажем так, его нормальное состояние, говорит Максим Харитонов. Долги США востребованы рынком, их скупают частные инвесторы и государства, использующие его в качестве инструмента резервирования.

Но сейчас, указывает Максим Харитонов, именно нерезиденты США и госбанки наиболее активно продают Treasuries. Крупнейший держатель американского госдолга, Япония приступила к сокращению объемов Treasuries, формирующих значительную часть ее резервов. С начала четвертого квартала прошлого года по март японцы избавились от суверенного долга США в общей сложности на сумму более 71 млрд долларов. Когда крупнейшие держатели начинают «сливать» Treasuries, рынок невольно следует за ними.

Значит ли это, эпоха сильного доллара кончается, Treasuries теряют свою привлекательность, а американскую экономику ждет неизбежный крах? Вовсе нет, отвечает вывод Максим Харитонов. Это далеко не первый, и надо полагать, не последний виток роста доходности Treasuries — к отметке в 3% доходность уже подбиралась, например, в феврале текущего года. Рост доходности по факту только повышает привлекательность инструмента с нулевыми дефолтными рисками и за распродажей неизбежно последует рост покупок. В конечном итоге рынок в очень сжатые сроки уравновесится.

Как определить приближение кризиса

Тем не менее, международная напряженность возрастает, а вместе с ней растут и ставки по самому ликвидному государственному долговому инструменту — 10-летним американским Treasuries, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Чтобы понять, что такое эта доходность 3%, просто представьте, что вы сами купили Treasuries себе в портфель (а вы можете это сделать), и получаете 3% годовых в долларах на протяжении 10 лет, рассказывает он. При средней ставке по долларовому депозиту в России в 1.5%, в лучшем случае 2%. При этом надежность среднего российского банка и надежность ФРС США сравнивать невозможно, разрыв огромный.

Для международного инвестора такая доходность является привлекательной, несмотря на риски, потому что он ожидает, что ставка ФРС будет и дальше расти. Это будет повышать курс доллара, а также общий уровень доходностей в американской экономике, которая ведет рискованную внешнюю политику: активно вмешивается в конфликт в Сирии, едва не приведший к международному военному конфликту, ведет торговые войны с бывшими союзниками по торговым соглашениям, например, с Китаем, вводит санкции против России, не давая ей проводить самостоятельную внешнюю политику, и даже против отдельных российских компаний.

Средний международный инвестор понимает, что это рискованная игра, но в то же время верит, что США выиграют в текущем раунде, поэтому доходность Treasuries растет. С 1 по 2 мая пройдет очередное заседание ФРС, на котором ставка рефинансирования, скорее всего, будет поднята в очередной раз, а также будут даны намеки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Она почти точно будет агрессивной, Трампу нужен дорогой доллар, дешевая нефть, доминирование на мировых рынках, а высокая ставка будет привлекать деньги в американскую экономику, полагает Алексей Антонов.

Действительно, признает аналитик, доходность 3% по 10-летним американским бондам не наблюдалась с 2014 года, и тогда она была во многом связана с тем, что очередная программа «количественного смягчения» (QE) была только что завершена и экономика была наполнена этими масштабными денежными вливаниями, размером 1,6 трлн долларов. Тогда рынки верили, что эти деньги в конечном счете пойдут в акционерный капитал компаний, что вселяло уверенность в рост фондового рынка, который и произошел.

Сейчас доходность 3% достигнута без QE, и можно сказать, что это во многом спекулятивный рост, рост на страхе, а не на сытой уверенности, заключает Алексей Антонов. Этот рост не может быть основан на более здоровой глобальной экономике, чем четыре года назад, учитывая начинающиеся торговые войны и продолжающиеся обычные военные конфликты. Если ставка по 10-летним Treasuries к концу года при прочих равных достигнет 3.5%, то можно будет говорить о том, что это предвестник нового экономического кризиса.