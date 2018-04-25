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Москва, 25.04.2018

Оппозиция в Армении не прекращает протесты

«Expert Online» 2018
Оппозиция в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжает акции протеста. Сегодня 25 апреля оппозиционеры устроили очередной марш по улицам Еревана.
Основное требование, которые выдвинул лидер протестующих, оппозиционный депутат Николай Пашинян - это уход в отставку до проведения внеочередных парламентских выборов  и. о. премьера, представителя правящей Республиканской партии Карена Карапетяна. Пашинян заявляет, что во главе  правительства должен встать "кандидат от народа", которого определят выборы.
Оппозиционер при этом уточняет, что бойкота выборов не будет даже, если представители Республиканской партии, которую возглавляет Саргсян, останутся у власти. Последний уже начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из нее.

Напомним, акции протеста в Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Вопреки мнению оппозиции парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. 23 апреля из-за акций протеста он подал в отставку.

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