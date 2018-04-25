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Москва, 25.04.2018

СМИ рассказали об оружии России, способном разрушить целые города

«Expert Online» 2018

О том, что размещенное на подводных беспилотниках российское ядерное оружие способно разрушить целые прибрежные города, сообщает  Business Insider.

Журнал  рассказывает  о комплексе «Статус-6», именуемый в прессе Запада, как оружие «Судного дня». Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

Издание сообщает, что субмарина с ядерным оружием на борту мощностью от 20 до 50 мегатонн способна устроить ядерный взрыв вблизи прибрежной линии, который по силе разрушений сравним с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Подводный удар способен вызвать волны до ста метров в высоту, подняв тонны зараженной воды и направив к близлежащим городам радиоактивный дождь.

Business Insider подчеркивает, что если бы взрыв произошел у берегов города типа Лос Анжелеса или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за частого морского бриза.

Напомним, новое оружие России было представлено президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. В числе прочего было рассказано о беспилотных подводных аппаратах, способных  передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Путин не уточнил идет ли речь о разработке «Статус-6» или это принципиально новая модль.

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