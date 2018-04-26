Авиакомпания Qatar Airways стала титульным спонсором итальянского футбольного клуба <Рома>

Авиакомпания Qatar Airways объявила о подписании многолетнего партнерского соглашения с итальянским футбольным клубом <Рома>, что в очередной раз подчеркнуло приверженность одной из самых награждаемых авиакомпаний мира к Италии. Qatar Airways станет титульным спонсором ФК <Рома> в результате подписания крупнейшего в истории клуба соглашения. Логотип авиакомпании будет украшать форму игроков до конца сезона 2020/21.

Став партнером клуба, Qatar Airways сможет не только объединить миллионы фанатов <Рома>, но и способствовать привлечению новых потенциальных фанатов по всему миру. Авиакомпания станет седьмым титульным спонсором за 90 лет существования клуба.

Исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Его Превосходительство г-н Акбар аль-Бакер: <Мы очень рады сообщить о нашем новом партнерстве, благодаря которому Qatar Airways станет официальном титульным спонсором ФК <Рома> на сезон 2020/21. ФК <Рома> - один из самых успешных и известных футбольных клубов в мире, и наше общее стремление к совершенству и инновациям оправдывает это партнерство. Как авиакомпания, мы признаем ту силу, с которой спорт объединяет людей, и наше новое сотрудничество с ФК <Рома> еще больше подчеркивает данное утверждение. Мы с нетерпением ждем совместной работы с клубом и поздравляем фанатов ФК <Рома> по всему миру>.

Президент ФК <Рома> Джеймс Паллотта: <Мы рады объявить об историческом партнерстве между ФК <Рома> и авиакомпанией Qatar Airways - двумя великими брендами, каждый из которых преследует глобальные цели. Новое сотрудничество стало итогом переговоров с Qatar Airways, которое велось на протяжении более восьми месяцев и возглавлялось нашей коммерческой командой в Лондоне, заручившейся огромной поддержкой всей команды ФК <Рома>. Это событие произошло в весьма важное для истории клуба время, как на поле, так и за его пределами.