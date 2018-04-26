Германия подсчитала ущерб от антироссийских санкций

Немецкому бизнесу нанесен ущерб антироссийскими санкциями США в размере до €1,5 млрд, сообщается в пресс-релизе Российско-германской внешнеторговой палаты.

В документе отмечается, что краткосрочные потери текущего финансового года «оцениваются сотнями миллионов евро и могут составить до €377 млн». Среднесрочные потери составляют не менее €0,82 млрд.

«При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что германские компании наибольший ущерб понесли из-за бизнеса, который они ведут с компаниями и гражданами России, которые попали в санкционный список США. В ближайшее время предприниматели ожидают очередное сокращение оборотов и поставок.

Ранее, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявлял, что немецкий бизнес в России, над которым нависла угроза «миллиардных потерь», «рискует стать заложником третьей стороны».

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении очередного пакета санкций против России, под действие которых, в частности, попали 14 компаний, среди которых «Рособоронэкспорт».