Морская пехота США не чувствует безопасность из-за России

Как заявил на слушаниях в сенате командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер, морская пехота США не чувствует своей безопасности, хотя на протяжении предыдущих десятилетий господству подразделения на море ничто не угрожало.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками Россией и Китаем сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — сообщил генерал, который отметил уязвимость для российского оружия большинство зарубежных американских баз. В виду незащищенности от ударов противника контингент лишен способности проводить полноценные боевые операции, подчеркнул он.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — заявил генерал.

США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем, заключил Неллер