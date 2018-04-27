Отдых на Байкале в 2018 году: обзор цен

Отдых на Байкале в 2018 году – это не только экскурсии по природным красивым местам, но и знакомство с местной культурой, буддийскими традициями, староверами и даже с шаманами.

Туризм в этой части России становится с каждым годом все доступнее. Наиболее популярные направления: остров Ольхон, Листвянка, КБЖД.

1. Цены на отдых на Байкале в 2018 году

Стоимость номеров в гостевых домах и базах отдыха начинается от 1800 рублей за сутки. В отелях 3-4 звезды цена за суточное проживание гораздо выше. Стоимость многих номеров начинается от 5000 рублей. Также на территории Байкала располагаются дорогие комплексы, где цена за одну ночь в номере стоит от 20000 рублей.

Что касается частного сектора – на Байкале очень популярна сдача квартир и апартаментов в аренду на непродолжительное время. Туристы могут снять однокомнатную квартиру в крупном городе неподалеку от Байкала, например, в Иркутске – от 1000 рублей за сутки.

Благодаря климатическим особенностям на Байкале можно поправить и укрепить здоровье. Это курортное место богато минеральными источниками, целебными грязями, чистой питьевой водой. Часто сюда приезжают не только за новыми впечатлениями, но для того, чтобы отдохнуть с пользой для своего организма. Поэтому туристы выбирают санатории Байкала, проживание в которых начинается от 2000 рублей в сутки.

2. Цены на развлечения на Байкале в 2018 году

По количеству развлечений Байкал не уступает черноморским и крымским курортам. На восточном побережье озера Байкал простираются белые пляжи. Сюда туристы приезжают, словно на море.

По озеру Байкал в летний сезон можно прокатиться на прогулочной лодке. Аренда катера за час начинается от 4500 рублей, а стоимость аренды за сутки – от 30000 рублей.

Все большую популярность среди туристов набирают круизы по Байкалу на теплоходах. Но такое удовольствие обойдется от 60000 рублей с человека.

Активный отдых на Байкале в 2018 году также можно найти. В горных реках любители экстремальных развлечений устраивают сплавы на лодках. Многие отдыхающие привозят свое снаряжение, однако здесь же можно приобрести тур за 5000 рублей, в стоимость которого входят все необходимые вещи для сплава, инструктаж, питание и суда (катамараны и лодки).

Байкал привлекает альпинистов взойти на горные вершины, спуститься на лыжах, прокатиться на снегоходах или квадроциклах, аренда которых обойдется в 2018 году от 13000 рублей за трехчасовой тур.

3. Цены на питание на Байкале в 2018 году

Вдоль озера Байкал располагается множество небольших кафе с демократичными ценами. Средний чек в одном из таких заведений будет начинаться от 600 рублей на человека.

Регион славится своей рыбой, а именно омулем. Можно приобрести его сразу готового. Цена будет зависеть от того, какого он размера и каким способом он был приготовлен. Небольшой омуль, примерно 25 см в длину, обойдется туристу от 100 рублей. Купить его можно на рынке, однако чтобы выбрать себе рыбу по выгодной цене, стоит пройти вглубь рынка, а не покупать деликатес прямо на входе.

4. Цены на проезд до Байкала в 2018 году

Добраться до Байкала из Москвы можно на поезде. Этот путь выбирают те, кто хочет посмотреть красоты России и располагает достаточным количеством времени.

Расстояние от Москвы и, например, до Иркутска – 5000 км, этот путь на поезде можно преодолеть за 4 ночи. Стоимость такой поездки будет начинаться от 6200 рублей в плацкарте и от 7-9 тысяч рублей в купе в зависимости от сезона. Стоимость проезда на поезде примерно равна стоимости авиа перелета из Москвы до Иркутска.

Из Санкт-Петербурга до Байкала нет прямых поездов, поэтому придется делать пересадку на железнодорожной станции в Москве, если турист хочет отправиться именно таким способом в путь. Из Питера до прибайкальских городов летают несколько рейсов в день с пересадками, прямых перелетов между этими городами также нет. Средняя стоимость авиабилета – от 20000 рублей.

Байкал – это не только популярный регион России для отдыха в 2018 году, но еще и всемирно известный бренд. Здесь есть все: чистый воздух, водоемы, вкусная еда и гостеприимные местные жители.