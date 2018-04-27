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Москва, 27.04.2018

Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

«Expert Online» 2018

Действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов при блокировке этого мессенджера в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram", — сказал представитель ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram в России не только ведомство, но и "иных лиц", в том числе операторов связи, хостинг-провайдеров и т.д.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

В частности, прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор с утра пояснил, что попадание в реестр их отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.

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