Трамп рассказал, как будет бороться с «пагубным российским влиянием»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил конгрессу свой доклад с планами по борьбе с «пагубным российским влиянием». Белый дом сообщает, что оборонный бюджет требует подобного отчета от главы государства.

«Как требует закон, посылаю вам доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год», —значится в письме Трампа руководству конгресса.

В документе в частности говорится об операциях в киберпространстве и в информационной области. Госдеп и министерство обороны таким образом сверяют план действий и предоставляют «предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности России», говорится на сайте Белого дома.

Также конгресс обязал Трампа сообщить о планах в области сотрудничества с НАТО и ЕС по кибербезопасности и совместных с Европой учениях в киберсфере.

Напомним, Минюст и конгресс США продолжают расследование по якобы вмешательству России в выборы американского президента, а также связях Трампа с Москвой. Как в Белом доме, так и в Кремле эта информация неоднократно опровергалась.