Абсолютно новая Toyota Camry уже в дилерских центрах

Компания Тойота объявляет старт продаж самой ожидаемой новинки 2018 года – седана Toyota Camry.

С 20 апреля в официальных дилерских центрах Тойота в России пройдут закрытые презентации новой модели. Гости мероприятия смогут первыми познакомиться с Toyota Camry восьмого поколения, созданной на абсолютно новой платформе и ставшей самой высокотехнологичной, продвинутой и азартной за всю историю.

Новая Toyota Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture («Новая Глобальная Архитектура Тойота»). Это позволило, вложив в конструкцию последние наработки инженерной школы Toyota, улучшить абсолютно все потребительские качества бестселлера – от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Кроме того, низкий центр тяжести, характерный для всех платформ семейства TNGA, предоставил карт-бланш и дизайнерам, создавшим совершенно новый стремительный и даже спортивный экстерьер — самый яркий за всю историю модели.

Перечень оснащения не оставляет сомнений в технологическом превосходстве седана и включает полностью светодиодную оптику, самый большой в сегменте проекционный дисплей, систему активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, мультимедийную систему нового поколения с аудиосистемой JBL, вентилируемые передние сиденья и многое другое.

Восьмое поколение Toyota Camry отличается самым богатым уровнем оснащения за всю историю модели. В список оборудования входят полностью светодиодная оптика, самый большой в сегменте проекционный дисплей, полноценный 3-зонный климат-контроль с независимой зоной задних пассажиров, система беспроводной индукционной зарядки для гаджетов стандарта Qi, мультимедийная система нового поколения с премиальной аудиосистемой JBL, Toyota Safety Sense 2.0 с уникальным функционалом, система кругового обзора, функция распознавания пешехода в камере заднего вида, полный зимний пакет и многое другое.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения, а также испытать удобство и комфорт новых функций, во время дилерских мероприятий клиентам предложат записаться на приоритетный тест-драйв.

В течение 18 дней до начала официальных продаж на автомобиль поступило практически 1 800 заказов, то есть в среднем 100 заявок в день.

Спрос обусловлен как беспрецедентно сильным продуктом, так и привлекательным ценовым предложением. Цена на абсолютно новую Toyota Camry восьмого поколения стартует с отметки в 1 399 000 рублей, что делает ее доступной для приобретения по государственным программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В рамках этих программ клиенты могут приобрести модель со скидкой 10 % в кредит от АО «Тойота Банк».