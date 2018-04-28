Duracell поможет перерабатывать батарейки в России

Всемирно известный производитель батареек и завод по переработке элементов питания запустили инфраструктуру пунктов приёма использованных батареек с крупнейшими федеральными торговыми сетями

Москва, 25 апреля 2018 г. — Один из ведущих производителей батареек Duracell и его партнёр, единственный в России завод по утилизации батареек «Мегаполисресурс», объявили сегодня о запуске федеральной инфраструктуры по сбору использованных батареек вместе с крупнейшими торговыми сетями России. Более 80 боксов уже установлены на площадках ритейлеров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах, включая сеть гипермаркетов «Лента» и сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ.

В 2018 году партнёры планируют расширить инфраструктуру, чтобы охватить не только крупные города, но и разные регионы России. Ожидается, что в результате сотрудничества на завод «Мегаполисресурс» только до конца 2018 года поступит не менее 1 000 тонн использованных батареек, что позволит получить в результате переработки около 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца. Материалы, полученные в результате переработки, можно будет использовать в производстве карандашей, минеральных удобрений или даже железнодорожных рельсов.

Проект будет сопровождать масштабная информационная кампания «Переработай батарейки с Duracell», которая расскажет потребителям об экологических преимуществах утилизации по сравнению с другими способами переработки. Кампания будет нацелена на регионы с уже действующей инфраструктурой сбора батареек и будет способствовать развитию экологической культуры в стране и стимулировать сдавать батарейки в брендированные боксы Duracell в магазинах «Лента», гипермаркетах ОБИ и других торговых партнёров, которые вскоре присоединятся к программе. Интерактивная карта, как и страница проекта, будет доступна на сайте «Мегаполисресурс» (www.eco2eco.ru).

Главная задача инициативы Duracell, завода «Мегаполисресурс» и крупных ритейлеров – это отправка на переработку всех батареек, собранных в брендированные контейнеры Duracell. Утилизация (рекуперация ценного сырья для повторного производства или создания новых продуктов) является наиболее экологичным способом переработки элементов питания в сравнении со сжиганием или захоронением. Запуск федеральной инфраструктуры позволит каждому россиянину с лёгкостью сдать батарейки в переработку. В будущем партнёры планируют расширить кампанию на все крупные регионы страны.