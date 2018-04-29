Кэшбэк-сервис: особенности и принцип работы

Интернет-торговля с каждым годом все больше набирает популярность, вместе с этим набирают обороты и сайты по выплате кэшбэка.

Порталов, возвращающих средства клиенту, становится все больше и для того чтобы выбрать лучший из них, нужно разобраться, что представляет собой этот возврат и как он реализуется. Деньги, выплачиваемые в форме поощрения ресурсам за привлеченного покупателя, называется кэшбеком. Слово происходит от английского «cashback», что в дословном переводе означает «деньги обратно». При этом важным моментом является то, то средства обратно получают именно посредники (называемые в обычной жизни кэшбэк-сервисами), а далее они принимают решение какую часть прибыли от полученных денег перенаправить клиенту. Поэтому у таких сайтов, как к примеру cashbaka.ru, наблюдается значительный разброс по выплачиваемым средствам: от 3 % до 10%, а в некоторых случаях достигающих 12 %.

Процент этот так же зависит и от самого магазина, участвующего в таком виде привлечения клиентов, т.к. один магазин готов возвращать до 10% (к примеру Алиэкспресс), а другой магазин ограничивается всего лишь 2-3%.

Сервисы предлагают разные условия по выводу денег, но в основном все сводится к переводу определенной суммы на такие кошельки как:

Операторы мобильной связи: чаще всего это Российские операторы МТС, Мегафон и Билайн с Теле2.

Переводы на банковскую карту: чаще всего так же российских банков.

Кошелек Webmoney.

Кошелек Qiwi.

Валет Яндекс деньги.

Электронные деньги PayPal: встречается достаточно редко.

Различные сервисы или игры, к примеру, вывод средств на аккаунт игры World of Tanks.

Для разных сервисов список может разниться, но основной каркас одинаков у всех.

Чтобы вернуть часть денег от покупки, пользователю необходимо выполнить определенный алгоритм действий:

Выбрать кэшбэк сервис. Разумеется, это самый главный и сложный пункт, именно поэтому мы еще раз рекомендуем ознакомиться с рекомендациями по выбору таких сервисов на сайте buynbest.ru. Ссылка на исследование была приведена в самом начале этой статьи.

Осуществить регистрацию на сайте и зайти под присвоенным вам логином и паролем, либо авторизоваться через учетную запись любимой соцсети – Вконтакте, Фейсбук, Google, Mail.ru и другие.

Выбрать из списка желаемый магазин и перейти на него с сайта сервиса.

Совершить покупку и дождаться сообщения на ваш емейл с подтверждением о зачислении возвращенного процента от суммы приобретения.

Получив посылку на почте или от курьера, подтвердить ее получение в личном кабинете магазина (если это необходимо, обычно это относится к Алиэкспресс).

Дождаться доступности вывода денег и вывести любым приемлемым способом, которые были описаны чуть выше.

Основным минусом системы является то, что нужно ожидать довольно продолжительное время для вывода денег. Это связано с тем, что сайты страхуют себя на случай возврата недовольным клиентом товара в магазин.

После того, как магазин подождет определенное время, обычно этот срок занимает две недели, он одобряет кэшбэк покупателя и передает соответствующую информацию на сервис. Сервис в свою очередь не торопится выплачивать вам ваши деньги, так как часто к этому еще ожидают и выплату средств от магазина на счет кэшбэк-сервиса.

Только после того, как деньги от магазина будут перечислены на счет сервиса – пользователь увидит в своем кабинете подтверждающую информацию о доступности кэшбэка к выводу. Это список основных операций, которые необходимо выполнить, чтобы получить возврат с произведенной покупки и полученной вами посылки.

Большинство сайтов, работающих в этой сфере, разработали собственные плагины для популярных интернет браузеров. Их применение значительно упрощает процедуру активации выплаты. Ваш возврат будет активен постоянно, пока включено расширение в браузере. Чтобы использовать такой плагин, конечно же, вам сначала нужно будет его установить для своего браузера.

После этого при заходе на магазин, который сотрудничает с сервисом по выплате вознаграждений, у вас появится нотификационное сообщение. Это сообщение напомнит вам о том, что в этом магазине можно будет вернуть средства за покупку.

Подошли к одному из самых важных пунктов. Основной причиной, по которой магазины делятся своей прибылью с сервисами - это привлечение новых покупателей. Ведь любому магазину необходим сбыт товара. А посредники в виде кэшбэк-сервисов дают дополнительный приток клиентов и, соответственно, увеличивают прибыль.

Обычному покупателю применение возврата дает преимущество в том, что он получает обратно часть потраченных средств, которые он может использовать по своему собственному усмотрению. Это именно настоящие деньги, которыми можно пополнить баланс своего мобильного телефона или вывести их на кошелек, который использовать для других покупок.

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