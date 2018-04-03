Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС.

Министр Японии по вопросам публичной дипломатии и СМИ Шиничи Иида заявил в интервью лондонскому Independent, что «первой и самой главной задачей» его страны является подписание исторического соглашения с Брюсселем. И только после подписания этого, самого крупного в истории ЕС торгового соглашения, Токио намерен начать переговоры по заключению такого же соглашения с Великобританией. Напомним, что по европейским законам, заключать торговые соглашения Лондон может лишь после выхода из Евросоюза.

Япония, один из крупнейших инвесторов Соединенного Королевства, очень внимательно следит за брекситом. Посол Страны восходящего солнца в Лондоне в начале года уже предупредил британского премьер-министра Терезу Мэй, что японские компании могут покинуть страну, если увидят, что пребывание в королевстве после выхода его из Евросоюза невыгодно. Всего в Соединенном Королевстве работают более тысячи японских компаний, включая таких автогигантов, как Nissan, Honda, Toyota и Mitsubishi. На заводах японских компаний работают 160 тыс. человек.

Местом своего пребывания японский бизнес выбрал Великобританию в немалой степени для того, чтобы создать плацдарм для присутствия на общем европейском рынке. С выходом Лондона из объединенной Европы притягательность туманного Альбиона для японских бизнесменов в значительной степени ослабнет. Министр Иида не скрывает, что предпочел бы, чтобы Британия осталась в ЕС, хотя и понимает, что это теперь уже невозможно.

Сейчас между Японией и Великобританией проходят консультации на высоком уровне по вопросам торговли, но ни о каком формальном договоре не может быть и речи, подчеркнул Шиничи Иида, до того, как Лондон покинет ЕС.

«Множество японских компаний, если говорить откровенно, беспокоит брексит,- признался японский министр. Не секрет, что многие японские компании вложили в Британию большие деньги с целью получения доступа на континент.

После того, как стало известно, что в результате брексита Великобритания может потерять так называемые «паспортные права», т.е. право беспрепятственно работать в любой стране Евросоюза, ряд японских банков и фондов взяли курс на перенос штаб-квартир на континент и обратились с соответствующей просьбой в Брюссель.

На вопрос, может ли Лондон изменить решение и все же остаться в Евросоюзе, Шиничи Иида ответил уклончиво: «Переговоры с ЕС проходят крайне тяжело. Мы прекрасно знаем, как трудно договариваться с европейцами. Любые переговоры – это искусство поиска компромиссов, поэтому я не очень сильно удивлюсь, если первоначальная позиция Лондона к концу переговоров изменится. Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и ЕС очень сильно отличается сейчас от первоначальной позиции, которую мы занимали 4,5 года назад».

Тереза Мэй прекрасно понимает опасность ухода японских компаний с Британских островов. В прошлом году она совершила официальный визит в Японию, где встречалась с представителями деловых кругов Страны восходящего солнца. В Токио она получила заверения японского коллеги Синдзо Абэ, что он надеется на заключение аналогичного торгового соглашения с Лондоном после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза.

В феврале британский премьер также председательствовала на круглом столе между самыми крупными японскими инвесторами и главными министрами своего правительства, среди которых находились канцлер казначейства Филипп Хэммонд, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр международной торговли Лиам Фокс.