«Газпром» профинансировал «Северный поток 2» через Британию

Российский газовый монополист намерен снизить риски для «Северного потока-2» и его кредиторов в случае применения санкций

«Газпром» заложил весь свой пакет Nord Stream 2

«Газпром» сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода «Северный поток-2». Компания привлекла заем в валюте, эквивалентный 90 млрд руб. у британского долгового агента Glas Trust под залог акций Nord Stream 2 AG. Таким способом газовый монополист убил двух зайцев: он нашел деньги и получил возможность снизить риски для кредиторов в случае введения санкций.

«Газпром» в августе 2017 года передал британской Glas Trust Corporation Ltd (предоставляет услуги в сфере организации кредитования) в залог до 2038 года принадлежащие ему акции проектной компании газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream 2 AG. Это, пишет «Коммерсантъ», сделано «в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования».

Это обеспечение составило 89,7 млрд руб., что соответствует средствам, которые «Газпром» внес в капитал Nord Stream 2 AG с момента основания компании в 2015 году. По данным газеты, сумма, которую неизвестные кредиторы через Glas предоставили Nord Stream 2 AG, также соответствует объему обеспечения. Glas Trust Corporation основана в 2011 году и принадлежит менеджерам Мии Дреннан и Брайану Карне, предлагает услуги по организации и администрированию кредитов, реструктуризации долга и т. д.

CAATSA - не жалит, но шипит

Сам «Газпром» не находится под прямыми санкциями, не находится под ними и Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако санкционные риски для участников проекта строительства второй ветки Северного Потока остаются крайне высокими в связи со вступлением 2 августа прошлого 2017 года крайне противоречивого закона CAATSA, предполагающего возможность наложения штрафных санкций для инвесторов, финансирующих российские экспортные трубопроводы в виде инвестиций в размене не менее 5 млн долларов.

Логично было бы предположить, говорит аналитик, что ограничения касаются исключительно российских трубопроводов, то есть принадлежащих компаниям, зарегистрированным в РФ, и исключительно американских инвесторов, то есть физических и юридических лиц, являющихся резидентами США. Но все не так просто. Дело в том, объясняет Илья Жарский, что у американских судов без преувеличения длинные руки и они могут привлекать к ответственности за нарушение американского законодательства, в том числе, лиц (физических и юридических), имеющих активы в Соединенных Штатах и даже тех, чья деятельность, по мнению суда, может затрагивать интересы США, то есть, грубо говоря, кого угодно.

Что это значит для Северного потока-2? Что партнеры Газпрома по проекту — Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV, даже не являясь акционерами Nord Stream 2 AG и американскими компаниями, могут попасть под штрафные санкции со стороны американских судов в случае, если нарушат запрет , наложенный американским же законом и будут исполнять свои обязательства по финансированию в рамках проекта, реализуемого в ЕС в полном соответствии с законами ЕС. Это только звучит бредово, на практике же американские суды не преминут обложить партнеров Газпрома многомиллиардными штрафами при появлении информации об их финансовом участии в строительстве экспортного газопровода. Благо, что львиную долю финансирования участники успели обеспечить до вступления закона в силу и на тот момент, как минимум по заявлениям господина Миллера, Nord Stream-2 был обеспечен всеми необходимыми ресурсами. Но время не стоит на месте, резервы истощаются, нужны новые финансовые вливания со стороны партнеров.

Под санкциями ходят британцы

Привлечение посредника в лице долгового агента Glas Trust — решение достаточно очевидное, полагает Nord Stream. Партнеры по «Северному потоку» не будут инвестировать в проект напрямую, они будут передавать свои средства фонду, который, как минимум де-юре, будет самостоятельно принимать решения о том, кому эти средства направить и если это будет Nord Stream 2 AG, то это будет его и только его решение. Таким образом, если кто-то и попадет под санкции, то это будет сам британский фонд, но жертвуя пешкой, партнеры защищают свои интересы.

«Северный поток-2» условно не под санкциями, но вся суть американских документов, которые были подписаны Трампом, сводятся к тому, что при любом повороте событий Америка может вставить палки в колеса проекту, признает и аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Сам закон, запрещающий инвестировать в СП-2 западным банкам и компаниям более 5 млн долл. в год, не носит санкционный характер, но он дает право Трампу блокировать такие попытки в любой удобный момент, и такая вероятность отталкивает от финансовой поддержки «Газпром» западные компании его партнеров, которые уже под этим успели подписаться.

То есть, по словам эксперта, это ломает принятые прежние обязательства западных партнеров «Газпрома» по финансированию проекта. Иными словами если раньше в схеме стояла цель привлечения банковских кредитов и прямых инвестиций, то сейчас большая часть обязательств ложится на плечи самого «Газпрома». Вариант с британским долговым агентом в этой ситуации понятен – так «Газпром» заручилсяподдержкой проекта у сторонней организации, которая в силу своей деятельности маскирует от принятого закона США прямые источники финансирования СП-2. Она, вероятно, получает повышенный процент за то, что имеет такую сложную схему привлечения средств.

При этом, добавляет Алексей Антонов, британская компания не будет обязана по первому требованию отчитываться за свои действия перед надзорными органами США.

Из очевидного риска аналитик отмечает только то, что проект в ходе попыток его остановить со стороны Дании и Польши, которые принимают соответствующие законы мешающие прокладывать трубу по водным маршрутам – может подняться в общей стоимости. Что, в свою очередь, может потребовать привлечения дополнительного финансирования, возможно, у контрагентов из Азии.