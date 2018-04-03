Назван лауреат Национальной премии по прикладной экономике 2018 года

Лауреатом Национальной премии по прикладной экономике 2018 года стала профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ина Гангули. Учрежденная в 2009 году, премия присуждается раз в два года за выдающиеся опубликованные научные работы, посвященные анализу российской экономики на страновом, отраслевом, региональном уровне, или на уровне отдельных компаний.

В этом году американская исследовательница была отмечена за цикл из трех статей, посвященных анализу продуктивности российских ученых в 1990-е годы, их решений в отношении эмиграции и ее воздействия на диффузию российской науки в США. В ее работах исследуется зарубежная грантовая поддержки ученых на фоне резкого снижения государственного финансирования естественных наук вскоре после распада СССР; демонстрируется, что переезд в США ряда российских ученых значительно расширил знакомство их американских коллег с кругом советских и российских научных публикаций; исследуются факторы, повлиявшие на решение ученых эмигрировать. Для получения результатов Ина Гангули использовала самые современные эконометрические методы, позволяющие установить причинно-следственные связи.

Как и в прошлые годы, все работы, участвующие в конкурсе, прошли через процедуру анонимного рецензирования как минимум двумя экспертами. Большинство из них — ученые с мировым именем, представляющие ведущие университеты и научно-исследовательские институты.

«В этом году тематика работ была действительно широкой, начиная от проблем занятости в наукоемких отраслях в СССР и современной России, роли экономических и политических институтов в экономическом развитии, до вопросов, связанных с историей советской экономической науки. Хочется отметить высокое качество большинства работ, номинированных на премию в этом году», — отметил, в частности, председатель жюри Национальной премии по прикладной экономике, профессор Индианского университета в Блумингтоне (США) Михаил Алексеев.

Из числа работ, номинированных на премию, жюри также особо отметило статью научного сотрудника Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Дениса Иванова, в которой он изучает географию научно-исследовательской деятельности в СССР в контексте размещения наукоёмких предприятий.

Главная задача премии состоит в выявлении работ, имеющих высокое значение как для развития научных исследований и экономического образования в России, так и для повышения эффективности российской экономики и экономической политики.

Торжественная церемония вручения Национальной премии пройдет 11-го апреля 2018 года в 17:00 в задании НИУ ВШЭ на Мясницкой улице, 20, в аудитории 309 в рамках XIХ Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Национальная премия по прикладной экономике была учреждена в 2009 году Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Москва), Российской экономической школой (РЭШ, Москва), Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ, Екатеринбург), Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА, Москва), Институтом мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН) и Деловым журналом «Эксперт» (Москва).