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Москва, 03.04.2018

Почта России объявляет о старте подписной кампании на второе полугодие 2018 года

«Expert Online» 2018
  • Почта России объявляет о старте подписной кампании на второе полугодие 2018 года
предоставлено пресс-службой

С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года.

В период основной подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Тарифы на подписку на 1 полугодие 2018 года также не повышались.

«Почта России не только не повышает тарифы на доставку периодической печати, но и направляет 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки в 2018 году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

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