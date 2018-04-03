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Москва, 03.04.2018

Путин и Эрдоган дали старт строительству новой АЭС

«Expert Online» 2018

Президенты России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.

В ходе выступления турецкий лидер Эрдоган выразил надежду на то, что уже в 2023 году он вместе с Путиным сможет присутствовать на открытии этой АЭС.

В свою очередь глава РФ подчеркнул, что Путин, что значимость проекта АЭС «Аккую» трудно переоценить.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин 3-4 апреля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Анкару.

На эти даты запланировано седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Кроме того, отмечалось, что Путин и Эрдоган запланировали в формате видеоконференции дать старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

АЭС «Аккую» — строящаяся атомная электростанция, расположенная на южном побережье Турции. Сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. 2 апреля 2018 года власти Турции выдали разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую».

Электрическая мощность каждого блока турецкой АЭС составит 1200 МВт, общая — 4800 МВт. Предполагается, что блоки будут вводиться в строй последовательно с интервалами в один год, начиная с 2023 года. Полная стоимость сооружения всей АЭС составляет 20 млрд долл.

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