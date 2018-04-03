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Москва, 03.04.2018

Путин подписал закон, предотвращающий вывод денежных средств за рубеж

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который обязывает нерезидентов РФ к возвращению средств, причитающихся им в соответствии с договором займа.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, резиденты обязаны передавать уполномоченным кредитным организациям информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им займов.

Кроме того, закон предусматривает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты России. Нарушителю закона грозит наказание в виде административного штрафа.

Отмечается, что новый закон направлен на предотвращения незаконного вывода денежных средств из РФ за рубеж.

Нормы закона не применяются к договорам займа, заключённым до дня его вступления в силу. Положения закона касаются договоров, условия которых изменились уже после вступления его в силу.

Напомним, законопроект о репатриации были принят депутатами нижней палаты российского парламента 23 марта. В Совете федерации его одобрили 28 марта.

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