Российские покупатели автомобилей все чаще заказывают камеры для улучшения обзора

Российские покупатели автомобилей следуют общемировому тренду, все чаще заказывая камеры для улучшения обзора в качестве дополнительного оборудования. Об этом свидетельствует статистика продаж Ford на российском рынке, а также исследование Google*, посвященное трендам в автомобильной сфере. Опцию «камера заднего вида» в виде опции в 2017 году выбрали на 103% больше российских покупателей Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, чем в 2016-м.

Наиболее заметным трендом последних 3 лет авторы исследования Automotive Trends Report 2018* из Google назвали растущий интерес к видеорегистраторам и автомобильным камерам, облегчающим маневрирование. Из года в год интерес к фронтальным и задним камерам в автомобилях, в том числе видеорегистраторам, растет на 185%, к камерам кругового обзора – на 70%.

Статистика продаж Ford в России показывает, что покупательский спрос на камеры в автомобилях в нашей стране растет значительными темпами. В 2017 году опцию «камера заднего вида», доступную для моделей Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, выбрали на 103% больше покупателей Ford, чем в 2016-м. Значительнее всего вырос интерес к камерам среди покупателей бизнес-седана Ford Mondeo: если в 2016-м оснастить ею автомобиль пожелали всего 1% клиентов, то в прошлом году камера в виде отдельной опции была установлена уже на 30% автомобилей. Доля седанов, хетчбэков и универсалов C-класса Ford Focus, которые российские клиенты заказывали с камерой заднего вида, за год выросла с 15% до 39%, кроссоверов Ford Kuga – c 12% до 21%. При этом в комплектации Titanium Plus, доступной для моделей Ford Mondeo и Ford Kuga, камера заднего вида входит в стандартное оснащение.

Лидером по оснащенности камерами и оборудованием в модельном ряду Ford является флагманский 7-местный внедорожник Ford Explorer. Уже в начальной комплектации XLT автомобиль оснащается камерой заднего вида с омывателем, которую в комплектациях Limited и Limited Plus дополняет широкоугольная фронтальная камера с омывателем.

предоставлено пресс-службой

В исследовании Google* отмечают, что трендом популярности видеорегистраторов мир обязан России: интерес к ним резко вырос после падения метеорита в окрестностях Челябинска в 2013 году. Привычка россиян оснащать автомобиля камерами для записи происходящего на дороге нашла отражение в оснащении Ford для рынка РФ. Благодаря усилиям российского центра R&D, занимающегося адаптацией глобальных моделей для отечественных условий, Ford Fiesta и Ford EcoSport уже в базовой комплектации оборудованы USB-разъемом в потолочной консоли для подзарядки устройств с креплением на лобовом стекле. Для этой же цели все Ford Focus оснащены дополнительной розеткой 12V на верхней части передней панели. Отдельный USB-разъем для питания гаджетов у верхней кромки лобового стекла также появился на всех внедорожниках Ford Explorer после обновления модели. Это оборудование уникально для российского рынка.

В Google интерес к автомобильным камерам связывают с повсеместным распространением камер и культурными изменениями – сегодня все больше людей стремятся запечатлеть любое важное или интересное для них событие в виде фотографии или видеозаписи. Кроме того, улучшающие обзор камеры помогают чувствовать себя за рулем более уверено – участники опроса Google называли их «дополнительной парой глаз», которая быстро становится незаменимой для водителя.

*Исследование Google Automotive Trends Report 2018 основано на поисковых запросах пользователей самого популярного поисковика в мире и охватывает период с сентября 2015 по август 2017 г. В рамках проекта были проанализированы запросы пользователей США, Германии и Японии, связанные с автомобилями, причем обрабатывались также запросы в крупнейшем видеохостинге Youtube.