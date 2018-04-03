Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией и только "глупые люди" не согласны с тем, что так будет лучше. С таким утверждением он выступил во вторник за рабочим ланчем с лидерами трех прибалтийских государств в Белом доме.

"Вероятно, никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп", - отметил он. "Если мы поладим с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо, - сказал он. - И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей".

Он отметил, что США "теперь экспортируют нефть и газ". "Это не то, чего России хотелось бы", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Балтии попросят президента США Дональда Трампа отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО "для сдерживания России".

В частности отмечалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайда и президент Латвии Раймонд Вейонис попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Они также заявят о желании стать частью европейского противоракетного щита.