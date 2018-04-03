Возможная встреча Путина и Трампа вызвала панику в США

Возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа всколыхнула американские СМИ. О том, как медиа США преподносят еще не состоявшуюся встречу, передает RT.

The Washington Post волнует вопрос, почему о возможной встрече сообщил именно представитель России. Также издание вспоминает последнюю встречу президента США с официальными лицами РФ в Белом доме, на которую якобы были допущены только журналисты из РФ. Скорее всего, издание имеет ввиду визит в Белый дом Сергея Лаврова. На встречу, действительно, были допущены лишь личные фотографы российского министра и американского президента.

The New York Times пишет, что данная встреча важна исключительно России. По мнению автора публикации, Москве «нужна» эта встреча в связи с обвинениями мирового сообщества в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и таким образом Кремль пытается «усилить своё влияние» на главу Белого дома, что представляет определенную опасность для политики США.

Член Совета по международным отношениям Макс Бут в эфире телеканала MSNBC высказался о возможной встрече более резко, заявив, что «каждый раз Трамп подрывает эти действия по жесткому посылу для России, потому что ничего не может с собой поделать из-за того, что слишком сильно любит Путина». Бывшая сотрудница Госдепартамента США при Бараке Обаме Сара Мендельсон в эфире того же телеканала и вовсе предположила, что встреча «может быть частью стратегии российской стороны по ангажированию Трампа».

В некоторых СМИ появились даже карикатуры на взаимоотношения российского и американского президентов.