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Культура
Москва, 04.04.2018

Лидеры канадского рока Theory of a Deadman приедут в Россию

«Expert Online» 2018
  • Лидеры канадского рока Theory of a Deadman приедут в Россию
предоставлено пресс-службой

Лидеры североамериканского постгранжа, обладатели канадской Грэмми Juno Award – мультиплатиновая рок-группа Theory of a Deadman – приедет в Россию в рамках мирового турне в поддержку нового альбома «Wake Up Call» (2017).

28 апреля 2018 коллектив выступит в Москве в клубе «Известия Hall». Знаменитая канадская четверка исполнит свои хиты, в том числе «Bad Girlfriend», «Bitch Came Back», «Lowlife», «Santa Monica», «Angel», «Say Goodbye», а также работы с нового альбома, среди которых набирающая сверхпопулярность «Rx (Medicate)».

Theory of a Deadman – ключевой проект легендарного лейбла Roadrunner Records, обладатели престижной награды Juno Award. Уже более 15 лет группа не покидает топов рок-чартов. Их музыке свойственна неординарная мелодичность в сочетании с драйвом и ноткой рок-н-ролльной отвязности.  В их творческом багаже «теоретиков» 10 хитов в первой десятке чарта американского журнала Billboard Hot Mainstream Rock Tracks — «Rx (Medicate)» (хит №1), «Bad Girlfriend» (хит №1), «Lowlife» (хит №1), «Angel», «So Happy», «I Hate My Life», «Drown», «Hurricane», «Nothing Can Come Between Us», «No Surprise». Четыре альбома рокеров — «Theory of a Deadman» (2002), «Gasoline» (2005), «Scars & Souvenirs» (2008) и «The Truth is…» (2011) — получили платиновый статус. Три пластинки — «The Truth is…», «Savages» (2014) и новая «Wake Up Call» (2017) попали в топ-10 альбомного чарта Billboard 200, а также Top Rock Albums, Top Alternative Albums, Top Hard Rock Albums. Работы Theory вошли в саундтрек к блокбастерам «Человек-паук» и «Трансформеры», а четыре песни из альбома «Gasoline» (2005) использовались в популярной компьютерной игре «Fahrenheit (Indigo Prophecy)». Игра разошлась по миру тиражом в несколько миллионов копий, а группа приобрела огромную армию поклонников. Видеоклип на песню «Angel» был просмотрен более 10 миллионов раз только на канале YouTube. Последний альбом «Wake Up Call»  возглавил чарт Hard Rock Albums, а сингл "Rx (Medicate)" сразу же взлетел на первую строчку Mainstream Rock Songs и получил золотую сертификацию. Композиция номинирована на «Лучшую рок-песню года» iHeartRadio.

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