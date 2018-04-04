В «Газпроме» рассказали, как будут выводить транзит газа из Украины

Запуск трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток» позволит для начала сократить транзит российского газа через Украину в 10 раз, рассказал в эфире «Первого канала» глава «Газпрома» Алексей Миллер, который сообщил, что полностью прекратить транзит через территорию Украины пока не удастся из-за сопредельных с Украиной государств, которые покупают газ из России. После запуска «Северного потока 2» ожидается решение и этой проблемы.

«Есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год», - сказал Миллер.

Для сравнения, в прошлом году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, а в 2016 году Россиия прокачала потребителям в Европе 82 млрд куб. м.

По условиям будущего сотрудничества с украинской стороной «предстоит провести переговоры и уже очевидно, что это будут не те условия, которые были получены в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», добавил Миллер.

Напомним, в «Газпроме» сообщили, что строительство первой нитки «Турецкого потока» будет завершено через месяц.