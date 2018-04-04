Вашингтон хочет обложить Китай данью на 50 миллиардов долларов

Белый дом нагнетает напряженность на все более проясняющемся фронте торговой войны с Китаем. Администрация опубликовала список китайских товаров, на которые предлагается ввести тарифы в размере 25%, всего на общую сумму 50 млрд долларов. Делается это, объясняет президентская администрация, для того, чтобы защитить американский сектор высоких технологий от якобы совершаемых китайскими компаниями краж интеллектуальной собственности и технологий. В списке Управления торгового представителя США 1333 наименования, в основном IT-товаров. Под пошлины попадают наиболее продвинутые отрасли китайской экономики, развитию которых Пекин уделяет особенно большое внимание: от роботизированного машиностроения до аэрокосмического сектора и сектора искусственного интеллекта.

Тарифы не вступают в силу немедленно. До 11 мая продлится период публичного обсуждения, в результате которого список может несколько измениться. Компании и физические лица могут просить какие-то товары в него внести или исключить. Слушание в Конгрессе по новым тарифам на китайские товары намечено на 15 мая. Вступить же в силу они могут уже в июне.

Вашингтон явно идет на усиление конфронтации. Как и предполагалось, американские власти не отреагировали на завуалированное послание, содержащееся в недавних ответных мерах Пекина. Китайцы на прошлой неделе обнародовали список американских товаров, по большей части сельскохозяйственных, на которые поднимаются пошлины в целом на 3 млрд долларов. Относительно маленькая сумма и невключение в черный список ряда особенно «чувствительных» для американских фермеров товаров как бы призывали США к сдержанности и говорили о миролюбии Китая и его желании решать все спорные вопросы за столом переговоров.

«Китай будет вынужден ответить»,- предупреждает Филипп Леви, сотрудник Чикагского Совета по Глобальным делам и бывший советник президента Буша по экономике.

Как нетрудно догадаться, обнародование нового списка товаров с тарифами, естественно, вызвало резкую реакцию в Пекине. Представитель Министерства торговли КНР уже пообещал адекватный ответ. В скором будущем следует ждать новых тарифов на американские товары. Причем, сумма наверняка будет как минимум на порядок выше мартовских пошлин.

«Как гласит китайская пословица,- говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне,- ответные действия – это вежливость».

«Напряженность в торговых отношениях между США и КНР в предстоящие годы пройдет через несколько раундов,- считает старший аналитик JPMorgan Asset Management по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тай Хуэй.- Она может заставить инвесторов сконцентрировать внимание на секторах и рынках в Азии, которые больше зависят от внутреннего спроса и менее уязвимы перед торговыми спорами между государствами».

Пока рынки реагируют на очередной американский залп в торговой войне с КНР относительно спокойно, но с учетом ответных мер Китая и возможной дальнейшей эскалации напряжения можно предположить, что это спокойствие продлится недолго.

«США и Китай – две крупнейшие экономики мира,- говорится в заявлении рейтингового агентства Moody's.- Они играют огромную роль в глобальной торговле, инвестициях и цепочках поставок. Это значит, что их действия вероятно будут иметь серьезные глобальные макроэкономические и кредитные последствия».