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Москва, 05.04.2018

Apple выпустит «неприкасаемый» iPhone

«Expert Online» 2018

Специалисты компания Apple приступили к тестированию новых экранов для «яблочных» смартфонов, которые смогут отзываться на жесты пальцев без физического контакта.

Эта уникальная технология сможет не только распознать находящийся над дисплеем палец, но и вычислить расстояние от него до тачскрина, передаёт Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

При этом отмечается, Apple уже давно экспериментируют с новыми способами взаимодействия с экранами. Так в iPhone 6s и Apple Watch внедрена технология 3D Touch, при помощи которой можно вызывать контекстное меню на иконках приложений и быстро перемещать курсор, с усилием прижав палец к панели.

Однако «воздушные» жесты выведут взаимодействие пользователя с гаджетом на новый уровень, позволив совершать на устройстве различные действия, вообще не прикасаясь к дисплею.

Кроме бесконтактного управления, инженеры Apple также изучают возможность выпуска в эксплуатацию изогнутого внутрь iPhone, с экраном «вдавленным» по центру.

Однако на испытание и внедрение этих технологий у Apple уйдет как минимум два года.

Зато уже этой осенью Apple представит сразу три новых айфона. Одно из устройств будет прямым «наследником» iPhone X с корпусом тех же размеров, OLED-экраном и обновленной электронной начинкой. Вторая новинка получит увеличенные экран и корпус. А третий гаджет станет удешевленной версией iPhone X, но с чуть более просторным экраном. Предположительно, это будет достигнуто за счёт использования LCD-экрана вместо дорогостоящего OLED.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone X пожаловались в сети на сбои в программе распознавания лиц Face ID. Ошибка вскрылась после того, как провели обновление системы до iOS 11.2.

При попытке разблокировать аппарат на экране начинает высвечиваться сообщение «невозможно активировать Face ID на этом iPhone». В некоторых случаях заставить сканер работать помогла перезагрузка смартфона при помощи кнопок телефона. 

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