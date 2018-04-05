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Москва, 05.04.2018

Европа запасается газом

«Expert Online» 2018
  • Европа запасается газом
InfoRos

Газовая отрасль Европы официально начала кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Об этом сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Первые три дня апреля показали, что закачка превышает отбор. Специалисты при этом не спешат давать оптимистические прогнозы: по выходным и праздникам потребление газа в Европе традиционно падает. Тенденция закрепилась 2 апреля и в первый рабочий день - 3 апреля.

Отмечается, что сезон отбора в Европе завершился на минимальном значении за последние десять лет, как в абсолютном, так и в процентном выражении: 18,65% или 18,26 млрд куб. м активного газа. Всего за минувший сезон нетто-отбор составил 73 млрд куб. м, тогда как в 2016 году всего было за сезон использовано 66 млрд куб. м., передает Финмаркет.

Подобный рекорд по отбору газа из ПХГ ставит непростую задачу по восстановлению запасов, что, по мнению специалистов, поддержит высокий спрос на газ из России.

Как говорится в пресс-релизе ассоциации Gas Infrastructure Europe, в будущем есть риск, что ПХГ не смогут обеспечить необходимый уровень заполнения из-за «меняющихся рыночных условий и отсутствия полного возмещения для операторов системы хранения».

Напомним, в конце марта текущего года в период последней волны зимних холодов в Европе, GIE выпустило заявление о роли ПХГ в прохождении минувшей холодной зимы, а также недостаточном уровне платы за услуги хранилищ.

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