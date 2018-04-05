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Москва, 05.04.2018

Госдеп США не смог объяснить указание Хиллари Клинтон избегать обсуждение «Новичка»

«Expert Online» 2018
  • Госдеп США не смог объяснить указание Хиллари Клинтон избегать обсуждение «Новичка»
AP/TASS

Представитель Госдепартамента США заявил, что«в соответствии со своей политикой ведомство отказывается комментировать материалы, в том числе секретные документы, которые, возможно, были разглашены», - передает РИА «Новости».

Ранее организация WikiLeaks рассекретила документы, согласно которым Хиллари Клинтон, которая в 2000-е годы занимала пост госсекретаря США, а также правительство Великобритании, пытались в свое время замять данные о нервно-паралитическом веществе «Новичок».

В документах, которые обнародовал WikiLeaks, говорится, что в апреле 2009 года экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перед заседанием так называемой Австралийской группы дала письменные рекомендации для делегации Соединенных Штатов. В них делегатам было рекомендовано избегать обсуждения «книги Мирзаянова «Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию», или так называемой «Вещества четвертого поколения», ссылаясь на плохую осведомленность вопроса.

Из других материалов, опубликованных WikiLeaks, следует, что такого же подхода по замалчиванию информации о книге Мирзаянова придерживалась и британская сторона, в том числе в рамках мероприятий ОЗХО в 2006 году.

Напомним, что Австралийская группа занимается вопросами контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия. В ее состав входят 43 страны.

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