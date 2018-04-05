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Москва, 05.04.2018

Опубликован список лучших киноновинок начала 2018 года

«Expert Online» 2018

Научно-фантастическая драма «Аннигиляция» режиссёра Алекса Гарленда с Натали Портман в главной роли – возглавила список лучших киноновинок начала 2018 года.

Фильм, созданный кинематографистами США и Великобритании на основе романа Джеффа Вандермеера, стал номером один по мнению критиков популярного журнала Esquire.

Вторую строчку занял триллер «Тебя никогда здесь не было» о судьбе киллера, пытающегося спасти дочку сенатора. Тройку призёров замкнула картина «Одна любовь за другой» с Энди МакДауэлл в главной роли, передаёт РИА Новости.

В ТОП-10 лучших фильмов начала этого года также вошли: «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Чёрная пантера», «Остров собак» и «Ноябрь».

Ранее сообщалось, что эксперты портала Vulture составили рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях.

Согласно опросу, который они провели среди постоянных пользователей различных кинофорумов, а также основываясь на мнениях многочисленных кинокритиков, главным суперзлодеем за всю историю мирового кинематографа стал Джокер из легендарного фильма о Бэтмене «Тёмный рыцарь» 2008 года.

Второе место у персонажа «его воздушества» Майкла Джордана — Эрика Киллмонгера из вышедшей в 2018 году картины «Чёрная Пантера».

На третьем месте Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер (фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года).

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