Путин назначил нового посла РФ в Израиле

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ в Израиле.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт РИА Новости.
Согласно тексту указа, Викторов Анатолий Дмитриевич назначен чрезвычайным и полномочным полом РФ в Государстве Израиль.
Другим своим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Александра Шеина.
Напомним, ранее Анатолий Викторов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД РФ.