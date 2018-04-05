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Москва, 05.04.2018

Путин назначил нового посла РФ в Израиле

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ в Израиле.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт РИА Новости.

Согласно тексту указа, Викторов Анатолий Дмитриевич назначен чрезвычайным и полномочным полом РФ в Государстве Израиль.

Другим своим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Александра Шеина.

Напомним, ранее Анатолий Викторов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД РФ.

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