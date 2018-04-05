Стало известно, когда искусственный интеллект заменит человека

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) предположили, что системы искусственного интеллекта (ИИ) будут способны заменить человека уже через 10-15 лет. Именно тогда, по мнению аналитиков фонда, произойдёт замена оператора по обработке данных на робота.

При этом подчеркивается, что многое зависит от характера решаемых задач. В частности, уже сейчас могут быть созданы интеллектуальные системы, не уступающие человеку в решении конкретных прикладных задач.

Так, ИИ способен заменить человека в задачах распознавания лиц, разговорной речи, выделения и распознавания объектов на изображениях со сложным фоном, передаёт РИА Новости.

Между тем отмечается что пока, решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, можно говорить, прежде всего, о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что главы компании Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой существования человеческой цивилизации», и что роботы в будущем даже развяжут войну.

В свою очередь создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг считает, что опасения Маска не имеют никаких оснований.

«Я настроен оптимистично. В ближайшие пять-десять лет искусственный интеллект значительно улучшит нашу жизнь, а прогнозировать конец света — очень безответственно», – заявил Цукерберг, добавив, что уже сейчас ИИ помогает человечеству, в частности, благодаря подобным технологиям большой шаг сделан в возможности диагностировать болезни и совершенствовать медицинское обслуживание.