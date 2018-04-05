На 66 году жизни скончался яркий российский ученый, доктор экономических наук Сергей Николаевич Журавлев.

Подъем научной карьеры Сергея Журавлева пришелся на годы его работы в Научно-исследовательском экономическом институте Госплана СССР, куда он пришел кандидатом наук в 1980 году после окончания аспирантуры экономического факультета МГУ. Команда С. Н. Журавлева занималась макроэкономическим моделированием — разработкой методов и алгоритмов анализа и прогнозирования структурных сдвигов в экономике при различных сценариях изменения внешнеторговых условий и инвестиционных возможностей страны. Построенные под руководством С. Н. Журавлева оптимизационные модели ориентировали экономический рост на максимизацию народного потребления, что в СССР противоречило гонке вооружений и неэффективной централиованной экономике. Разработанный математический инструментарий моделей межотраслевой оптимизации находился на высоком международном уровне, о чем свидетельствуют многочисленные публикации автора в стране и зарубежом. Десятки статей в журналах «Экономика и математические методы», «Вопросы экономики», «Известия Академии наук. Серия экономическая» и др. легли в основу докторской диссертации Журавлева 1990 года. Глубокое понимание экономики, уважение статистики, страсть к расчетам и продвинутой инфографике составляло ядро его научного метода и было впитано учениками-соратниками.

В годы перехода к рыночному хозяйства Сергей Николаевич входил в ближний круг экспертов-советников, консультировавших Егора Гайдара, Виктора Черномырдина, Александра Шохина. С 1992 года начинается сотрудничество Журавлева с изданиями ИД «Коммерсантъ», а затем и с журналом «Эксперт», постоянным автором которого Сергей Николаевич являлся последние десять лет.

Наш коллега был сильным, незаурядным, независимым человеком. Никогда не прислуживался перед «начальством» — будь то Госплан или постсоветский экономический мейнстрим. Очень не любил и «не дружил» с дедлайнами, считая их насилием над свободой творчества, всегда доводил мысль и текст до совершенства.

Широта интересов и глубина эрудиции Сергея Николаевича были поистине академическими. Круг его интересов не ограничивался передовой теорией экономической мысли, это и история страны и мира, климатология, демография, экономическая теория войн, криптовалюты, кинематографическое осмысление техно-форсайтов, литература и музыка — ряд можно продолжать. Чтобы почувствовать стиль и глубину, можете прочитать одну, небольшую, но очень характерную для автора заметку «Плацебо для неголландской болезни» в №14 «Эксперта» за 2015 год.

В экономической команде нашего журнала Сергей Журавлев всегда имел свое особое мнение и взгляд, который был замечен и весьма ценим читателями «Эксперта».

Вечная память.