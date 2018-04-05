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Москва, 05.04.2018

Вена объяснила отказ выслать дипломатов России

«Expert Online» 2018

Австрия  отказалась поддержать некоторые европейские страны и также  высылать российских дипломатов, поскольку традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией, заявил в эфире телеканала Puls 4 канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого», — сказал политик, добавив, что Австрия является  «нейтральной страной, а также штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ».

При этом Курц напомнил, что Вена, являясь членом ЕС, поддержала отзыв посла Евросоюза из Москвы для консультаций в Брюссель, продемонстрировав тем самым «солидарность с Великобританией».

«Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали, что, вероятнее всего, она несет ответственность за отравление»,  -  добавил канцлер.

Напомним, в конце марта 16 стран Евросоюза и присоединившиеся к ним США и Канада выслали дипломатов России в связи с инцидентом в Солсбери, где  4 марта этого года был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон голословно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Скрипаля, требуя от Британии доказательств, которых та так и не предоставила.

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